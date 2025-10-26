بوتين يعلن نجاح تجربة أخيرة لصاروخ كروز بالدفع النووي قبل بدء تشغيله

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن بلاده أجرت تجربة أخيرة ناجحة لصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي، مشيدا بسلاح "فريد" يصل مداه إلى 14 ألف كلم.

وقال بوتين خلال لقاء مع قادة عسكريين، في فيديو نشره الكرملين، إنه "تم استكمال التجارب النهائية" للصاروخ بوريفيستنيك (طائر العاصفة بالروسية)، مصدرا أوامر بـ"تحضير البنى التحتية لوضع هذا السلاح قيد الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية".

وقال بوتين "إنه ابتكار فريد لا أحد غيرنا يمتلكه في العالم" مؤكدا أن الصاروخ "غير محدود المدى".

من جانبه، أفاد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف أن الصاروخ أمضى في آخر تجربة أجريت له في 21 تشرين الأول/أكتوبر "حوالى 15 ساعة" في الجو اجتاز خلالها 14 ألف كلم، مشددا على أن هذه المسافة "ليست حدا أقصى" له.

وأكد أن "مواصفات بوريفيستنيك التقنية تسمح باستخدامه بدقة مضمونة ضد مواقع عالية الحماية على أي مسافة كانت".

وكان بوتين أعلن عام 2018 أن الجيش الروسي يطور مثل هذه الصواريخ القادرة على حد قوله على تخطي كل أنظمة الاعتراض عمليا.