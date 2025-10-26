رئيس الحكومة يفتتح مشروعاً للثروة الحيوانية والزراعة في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عند الساعة 15:00 من اليوم الأحد الموافق 26 تشرين الأول 2025، مشروعاً للثروة الحيوانية والزراعة في أربيل.

المشروع أقيم على مساحة 357 دونماً من الأرض في مدينة أربيل ويضم عدة أقسام مهمة تساهم بشكل ملحوظ في تطوير القطاع الزراعي والأمن الغذائي في الإقليم.

الميزات الخاصة بالمشروع:

- القدرة الاستيعابية: هذا المشروع لديه القدرة على استيعاب ورعاية خمسين ألف رأس من المواشي في وقت واحد.

- مسلخ حديث: يوجد مسلخ متطور على مساحة ثمانية دونمات، بطاقة ذبح ألفي رأس من المواشي يومياً، وفقاً للمعايير العالمية والصحية.

- التسويق والصناعات التحويلية: المشروع لا يقتصر فقط على الذبح، بل يشمل أيضاً ورشة خاصة لتقطيع وتصنيع منتجات اللحوم مثل البرغر والنقانق، مما يشكل خطوة مهمة لتسويق المنتجات المحلية.

- استبدال السوق التقليدي: مع افتتاح هذا المشروع، لن تبقى الحاجة لسوق المواشي التقليدي، وسيتم توفير أماكن حديثة ومنظمة لجميع العاملين في شراء وبيع المواشي.