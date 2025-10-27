مراهنات جماعية.. فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت كرة القدم التركية فضيحة على مستوى التحكيم، بعدما ثبت وجود مراهنات جماعية.

ويستعد الاتحاد التركي لكرة القدم لفتح تحقيق شامل بشأن الحكام، بعد أن أعلن رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو اليوم الإثنين أن 152 حكماً شاركوا في مراهنات على المباريات.

ويُحظر على الحكام في تركيا المشاركة في رهانات على المباريات.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد التركي لكرة القدم أن 7 من هؤلاء الحكام، هم من حكام المستوى الأول، و15 من مساعدي الحكام من المستوى الأول أيضاً.

وأشار البيان: "استناداً إلى البيانات التي تلقاها الاتحاد، فإن 371 حكماً من أصل 571 حكماً يديريون مباريات الدوريات المحترفة، يمتلكون حسابات مراهنات".

وأوضح البيان أن حكماً واحداً فقط وضع رهانات على 18 ألفاً و227 مباراة، فيما راهن 10 حكام على أكثر من 10 آلاف مباراة، ووضع 42 حكماً رهانات على أكثر من 1000 مباراة.

وقال حاجي عثمان أوغلو رئيس اتحاد الكرة التركي "اعتباراً من اليوم فصاعداً، ستبدأ لجنتنا التأديبية الإجراءات اللازمة، وستصدر إحالات في المستقبل القريب، وستفرض العقوبات المناسبة وفقا للوائح".

وأضاف أن النتائج تغطي فترة 5 سنوات بموجب قانون الرياضة التركي.

وبموجب المادة 57 من قانون التأديب لاتحاد كرة القدم التركي، يواجه المدانون بالمراهنة على مباريات كرة القدم إيقافاً يتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة من التحكيم أو ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.