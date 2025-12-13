ألمانيا تعتزم إرسال جنود إلى بولندا للمساعدة في تحصين حدودها الشرقية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت ألمانيا عزمها إرسال مجموعة من جنودها إلى بولندا للمساعدة في مشروع تحصين حدودها الشرقية، في ظل تزايد المخاوف من التهديد الروسي.

وكانت بولندا، الداعم القوي لأوكرانيا في حربها مع موسكو، قد أعلنت في أيار/مايو الماضي عن خطط لتعزيز قسم طويل من حدودها يشمل بيلاروسيا وجيب كالينينغراد الروسي.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية، مساء الجمعة، إنّ المهمة الرئيسية للجنود الألمان في بولندا ستكون "الأنشطة الهندسية".

وأضاف أن هذه الأعمال قد تشمل "بناء تحصينات، وحفر خنادق، ووضع أسلاك الشائكة، وإقامة حواجز للدبابات".

وتابع انّ "الدعم الذي يقدمه الجنود الألمان في إطار هذه العملية يقتصر على هذه الأعمال الهندسية".

لم يُحدّد الناطق العدد الدقيق للقوات المشاركة، واكتفى بالقول إنّه "عدد متوسط من رقمين".

ويُتوقَّع أن تشارك هذه القوات في المشروع بدءا من الربع الثاني من عام 2026 وحتى نهاية سنة 2027.

المصدر: فرانس برس