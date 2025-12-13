الكلاب السائبة تهدد حياة الأطفال في القحطانية وسنجار

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- حذّر أهالي ناحية القحطانية ومدينة سنجار من تزايد خطر الكلاب السائبة، في ظل تسجيل حوادث متكررة تهدد سلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال.

وقال مراسل كوردستان24، ماهر شنكالي، اليوم السبت، إن طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات تعرّض لهجوم من قبل كلاب سائبة في ناحية القحطانية، ما أسفر عن إصابته بقطع في الأذن، إضافة إلى إصابات بليغة في منطقة البطن والرجل، نُقل على إثرها لتلقي العلاج.

وأضاف أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت المنطقة في فترات سابقة حوادث مشابهة، بعضها أدى إلى وفيات، الأمر الذي فاقم مخاوف الأهالي ودفعهم للمطالبة بتدخل عاجل من الجهات المعنية.

وأكد مراسلنا أن مسؤولية معالجة هذه الظاهرة تقع على عاتق الشرطة والبلدية، من خلال اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة، تشمل استخدام الأدوية والوسائل الخاصة المخصصة للتعامل مع الكلاب السائبة، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم، وبالأخص الأطفال.