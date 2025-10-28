قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة الشمالي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهد ريف القنيطرة الشمالي، توغلات جديدة لقوات إسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية تضم أربع دبابات توغلت من منطقة الحرية باتجاه قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع دخول آليتين عسكريتين إلى الموقع نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن دبابات وآليات اسرائيلية وصلت إلى محيط تل الأحمر وعين النورية.

وذكرت المصادر أن رتل عسكري آخر مؤلف من نحو عشر آليات توغل إلى مدخل قرية عين النورية، وتوقف لبعض الوقت قرب المفرق المؤدي إلى بلدات طرنجة، جباتا الخشب، أوفانيا، الحرية، خان أرنبة، وقرية نبع الفوار.

وتمركزت دبابات أخرى على الطريق الواصل بين ثانوية الزراعة ومعصرة آل فقير، وتابعت تحركها على الطريق المؤدي إلى محطة ستاد كوب (الكازية) أي "الأستراد القديم بين عين عيشة وبلدة خان أرنبة".