الثلوج تكسو مدن إقليم كوردستان بـ "نصف متر".. ومنخفض قطبي جديد يهدد بانجماد حاد

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت معظم مدن وبلدات إقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة الماضية هطولات ثلجية كثيفة، سجلت أعلاها في المرتفعات الجبلية بمحافظتي دهوك وأربيل، وسط تحذيرات من موجة برد قاسية ستبدأ بالتعمق تدريجياً مع دخول منخفض جوي قطبي جديد اعتباراً من مساء الأربعاء.

أعلنت مديريات الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في الإقليم، اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025، عن حصيلة كميات الثلوج المتساقطة، حيث تصدر جبل بيرس في محافظة دهوك القائمة بتسجيل 60 سم، تلته منطقة حاجي عمران في محافظة أربيل بواقع 50 سم.

وفيما يلي تفصيل كميات الثلوج المسجلة (بالسنتيمتر):

محافظة دهوك: سجلت مدينة دهوك (1.5)، زاخو (3)، بينما بلغت في ئاكرێ (عقرة) (12)، ودينارته (18)، وآميدي (العمادية)(20)، وسرسنك (23)، وكان وصل الهطول في كاني ماسي إلى 35 سم.

محافظة أربيل: سجلت بيرمام (18)، وشقلاوة (25)، وهيران (27)، وسيدكان (25)، وجومان (22)، بينما سجلت رواندوز (15) وسوران (11).

محافظة السليمانية: بلغت في سيتك (5)، وماوت (12)، وبنجوين (17)، بينما سجلت كل من ياخسمر وقلعة دزة أعلى معدل في المحافظة بواقع 23 سم.

تأتي هذه الثلوج في وقت تترقب فيه المنطقة دخول منخفض قطبي "شديد البرودة" سيبدأ تأثيره الفعلي مساء يوم غد الأربعاء ويستمر حتى السبت المقبل. وبحسب هيئة الأنواء الجوية، فإن المنخفض الحالي الذي ينحسر تدريجياً سيفسح المجال لكتلة هوائية قطبية قادمة من الشمال، ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

من المتوقع أن تهبط درجات الحرارة في المناطق الجبلية والحدودية إلى مستويات قياسية تتراوح بين (10 إلى 15 درجة تحت الصفر المئوي)، مما سيؤدي إلى حدوث انجماد واسع النطاق في الطرقات والمسالك الجبلية. كما يُتوقع أن تشهد المناطق الشمالية، لا سيما المتاخمة للحدود التركية، تساقطاً إضافياً للثلوج مع انعدام الرؤية في بعض الأحيان بسبب الضباب الكثيف والرياح الباردة.

دعت السلطات المحلية في إقليم كوردستان المواطنين والسياح إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب السير في الطرق الجبلية الوعرة خلال ذروة المنخفض، مع التأكيد على ضرورة تأمين مستلزمات التدفئة لمواجهة موجة الصقيع القادمة التي ستكون الأكثر تأثيراً خلال ساعات الليل والصباح الباكر.