مستوردو كوردستان يكشفون حصيلة 2025

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشار رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، إلى وضع خطة عمل شاملة لقطاعي الاستيراد والتصدير لعام 2025، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية جرى تنفيذها بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والحكومة والجهات ذات العلاقة.

وقال شيخ مصطفى، خلال مؤتمر صحفي تابعته كوردستان24، إن "المرحلة الأولى من الخطة ركزت على الاستيراد، وهي مرحلة عمل عليها الاتحاد منذ تأسيسه، وحققت نجاحاً في ضمان توفر جميع احتياجات المواطنين في أسواق إقليم كوردستان، إلى جانب مساهمتها في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للإقليم".

وأضاف أن "المرحلة الثانية تمثلت في دعم الإنتاج المحلي وتشجيع إنشاء المصانع، حيث استمر العمل على هذا المسار، إلا أن عام 2010 شهد انطلاق المرحلة الثانية من الخطة بشكل أكثر فاعلية، من خلال تحفيز أعضاء الاتحاد على إنشاء المصانع والمعامل المختلفة، والانتقال التدريجي من الاعتماد على الاستيراد إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي"، مشيراً إلى "منح إجازات إنشاء لـ 4863 مصنعاً، حيث أن توسيع هذا القطاع يتطلب تعاوناً أكبر من الحكومة وخططاً واضحة من الوزارات المعنية".

وبشأن المرحلة الثالثة من الخطة، قال إنها "تتعلق بالتصدير، وهي المرحلة التي يجري العمل عليها حالياً بعد تحقيق الاكتفاء النسبي للأسواق المحلية من المنتجات الوطنية"، مؤكداً أن "هذه المرحلة شهدت خطوات إيجابية بفضل جهود الاتحاد وأعضائه، وبالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان ووزارتي الزراعة والموارد المائية، والتجارة والصناعة، حيث تم تصدير عدد من المنتجات المحلية إلى خارج البلاد، سواء عبر المشاركة في المهرجانات الاقتصادية الدولية أو التصدير المباشر إلى الأسواق الخارجية".

وبين أن "أغلب المشاريع والمصانع تتركز في قطاعات مواد البناء، وصناعة العبوات الورقية، والكلينكس، والكارتون، في حين تسجل قطاعات الكهرباء والغزل والنسيج أقل عدد من المشاريع، مبيناً أن أي منتج محلي يغطي 25% من حاجة السوق المحلية يتمتع بالحماية، حيث تُفرض رسوم جمركية وضرائب أعلى على استيراد المنتجات المماثلة له، بهدف ضمان استمرارية المنتج المحلي".

وأوضح أن "أكثر من 150 منتجاً محلياً وصلت حالياً إلى مستوى يغطي ما بين 50% و100% من احتياجات السوق، من بينها منتجات الألبان، والمحاصيل الزراعية الموسمية، والدواجن واللحوم، والمنظفات، ومواد البناء كالسيراميك والزجاج والاسمنت والطابوق، مضيفاً أن ما بين 65% و70% من إنتاج المصانع يتم تصديره إلى مدن وسط وجنوب العراق".