حصيلة العام: شخصيات رياضية غادرت في 2025
أربيل (كوردستان24)- شهد عام 2025 رحيل العديد من الشخصيات الرياضية وتلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرزها في محصلتها السنوية:
2 كانون الثاني/يناير: أغنيس كيليتي (103 عاما)، كانت لاعبة جمباز مجرية تعتبر عميدة البطلات الأولمبيات، حائزة على الذهبية في 1952 و1956.
10 كانون الثاني/يناير: روجيه لوبرانشو (102 عاما)، كان عضوا في منتخب فرنسا للتجذيف، عميد حاملي الشعلة الأولمبية في 2024.
17 كانون الثاني/يناير: دنيس لو (84 عاما)، كان مهاجم منتخب اسكتلندا لكرة القدم ونجم مانشستر يونايتد الإنكليزي.
25 كانون الثاني/يناير: دراجن داليباغيتش (73 عاما)، كان بطلا أولمبيا وعالميا وأوروبيا في كرة السلة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
29 كانون الثاني/يناير: أرنالدو غرواران (86 عاما)، كان لاعب منتخب فرنسا للرغبي ونادي تولون، فائز بالغراند سلام عام 1968.
31 كانون الثاني/يناير: ديك بوتون (95 عاما)، كان بطلا أولمبيا مرتين ومن أبرز نجوم الأميركيين في التزلج الفني على الجليد.
8 شباط/فبراير: جون كوني (28 عاما)، كان ملاكما إيرلنديا توفي متأثرا بإصابات خلال نزال.
11 شباط/فبراير: جيميما كيبايا (21 عاما)، كانت حارسة مرمى فرنسية في نادي بلان دو كوك لكرة اليد.
20 شباط/فبراير: ماري-شانتال ديمال (83 عاما)، كانت بطلة عالم فرنسية في سلاح الشيش عام 1971.
25 شباط/فبراير: برنار بروشان (86 عاما)، كان رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم في تسعينيات القرن الماضي.
3 آذار/مارس: جيرار بورغوان (85 عاما)، كان رئيس نادي أوكسير ورئيس رابطة كرة القدم الفرنسية.
6 آذار/مارس: فريد ستوله، كان لاعب كرة مضرب أسترالي فاز ببطولة رولان غاروس عام 1965 وببطولة الولايات المتحدة عام 1966.
18 آذار/مارس: أكينوري ناكاياما (82 عاما)، كان لاعب جمباز ياباني، بطل أولمبي ست مرات في مكسيكو 1968 وميونيخ 1972.
19 آذار/مارس: فلامير ماركيز (87 عاما)، كان بطل عالم مرتين في كرة السلة مع البرازيل عامي 1959 و1963.
20 آذار/مارس: إدي جوردان (76 عاما)، كان مالك فريق الفورمولا واحد الذي حمل اسمه.
22 آذار/مارس: جمال مناد (64 عاما)، كان بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مع الجزائر عام 1990.
22 آذار/مارس: جورج فورمان (76 عاما)، كان بطل عالم أميركيا في ملاكمة الوزن الثقيل، خصم محمد علي في النزال الشهير "رامبل إن ذا جانغل" عام 1974.
24 آذار/مارس: أليكس وايلي (80 عاما)، كان لاعب ومدرب منتخب نيوزيلندا للركبي.
8 نيسان/أبريل: مانغا (87 عاما)، كان حارس كرة قدم دوليا برازيليا.
10 نيسان/أبريل: ليو بينهاكر (82 عاما)، كان مدربا هولنديا أشرف على أياكس وريال مدريد الإسباني ومنتخب هولندا لكرة القدم.
21 نيسان/أبريل: أوغو غاتي (80 عاما)، كان حارس كرة قدم دوليا أرجنتينيا.
27 نيسان/أبريل: جاير (84 عاما)، كان لاعب كرة قدم برازيلي دافع عن ألوان إنتر الإيطالي وتوج مع بلاده بطل العالم عام 1962.
28 نيسان/أبريل: ديك بارنيت (88 عاما)، كان لاعبا سابقا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأيقونة نيويورك نيكس.
4 أيار/مايو: يوخن ماس (78 عاما)، كان سائق فورمولا واحد ألمانيا في السبعينيات، وفائز بسباق لومان 1989.
6 أيار/مايو: لويس غالفان (77 عاما)، كان مدافعا أرجنتينيا توج مع بلاده بكأس العالم لكرة القدم عام 1978.
29 أيار/مايو: لودو ديركسنس (60 عاما)، كان بطل بلجيكا في سباق الدراجات الهوائية عام 1999.
9 حزيران/يونيو: ستو ويلسون (70 عاما)، كان قائد منتخب نيوزيلندا للركبي.
17 حزيران/يونيو: برنار لاكومب (72 عاما)، كان دوليا فرنسيا، من أبرز رموز نادي ليون لكرة القدم، صاحب 255 هدفا في الدوري المحلي، وفائز بكأس أوروبا مع منتخب بلاده 1984.
22 حزيران/يونيو: دوني لاتود (59 عاما)، كان لاعب كرة يد دولي فرنسي، توج بطلا للعالم عام 1995.
3 تموز/يوليو: ديوغو جوتا (28 عاما)، كان لاعب منتخب البرتغال لكرة القدم ونادي ليفربول الإنكليزي، توفي في حادث سير مع شقيقه أندري، اللاعب المحترف أيضا.
16 تموز/يوليو: أحمد فرس (78 عاما)، كان قائد منتخب المغرب لكرة القدم، بطل كأس الأمم الإفريقية عام 1976.
28 تموز/يوليو: لورا دالمير (31 عاما)، كانت بطلة أولمبية مرتين في البياثلون خلال أولمبياد 2018، توفيت في حادث تسلق بباكستان.
5 آب/أغسطس: جورجي كوستا (53 عاما)، كان لاعب منتخب البرتغال ونادي بورتو لكرة القدم.
13 أيلول/سبتمبر: ريكي هاتون (46 عاما)، كان بطل عالم بريطانيا في الملاكمة.
23 أيلول/سبتمبر: نيكي بيليتش (87 عاما)، كان لاعبا ومدربا كرواتيا في كرة المضرب، وصيفا لبطل رولان غاروس، وفائزا خمس مرات بكأس ديفيس كقائد.
2 تشرين الأول/أكتوبر: رولان بيرتران (75 عاما)، كان لاعب نادي داكس ومنتخب فرنسا للركبي 15، صاحب الرقم القياسي في المشاركات المتتالية (46 من أصل 69)، وفائز ببطولتي غراند سلام (1977 و1981).
4 تشرين الأول/أكتوبر: مارسيل أوسون (88 عاما)، كان مدربا فائزا بكأس فرنسا لكرة القدم مع نادي متز عام 1988.
9 تشرين الأول/أكتوبر: ميغل أنخل روسو (69 عاما)، كان مدرب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم.
24 تشرين الأول/أكتوبر: أندري هيريرو (87 عاما)، كان لاعب منتخب فرنسا ومدرب نادي تولون للركبي 15.
2 تشرين الثاني/نوفمبر: شارل كوست (101 عاما)، كان عميد الأبطال الأولمبيين، حائزا على ذهبية في سباق الدراجات على المضمار عام 1948، وحامل الشعلة في باريس 2024.
10 تشرين الثاني/نوفمبر: ليني ويلكنز (88 عاما)، كان لاعبا ومدربا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
11 تشرين الثاني/نوفمبر: فرنسيس جوردان (79 عاما)، كان مدرب منتخب فرنسا لكرة السلة.
27 تشرين الثاني/نوفمبر: فازي تزولر (74 عاما)، كان لاعب غولف أميركيا، أحرز بطولتين كبريين.
1 كانون الأول/ديسمبر: نيكولا بييترانجيلي (92 عاما)، كان أول إيطالي يفوز بلقب غراند سلام في كرة المضرب، وصاحب التتويجين المتتاليين في رولان غاروس عامي 1959 و1960.
20 كانون الأول/ديسمبر: جان لوديه (95 عاما)، فرنسي حائز على ذهبية أولمبية في سباق الكانوي في أولمبياد هلسنكي 1952.
24 كانون الأول/ديسمبر: ماساشي "جامبو" أوزاكي (78 عاما)، الفائز بـ94 لقبا في جولة الغولف اليابانية والمُدرج في قاعة مشاهير الغولف العالمية.
26 كانون الأول/ديسمبر: جان-لويس غاسيه (72 عاما)، المدرب السابق لمونبلييه ومرسيليا وسانت إتيان، والمدرب المساعد السابق لباريس سان جرمان، إضافة إلى تولّيه تدريب منتخب ساحل العاج ومنصب المدرب المساعد لمنتخب فرنسا.
AFP