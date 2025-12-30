حصيلة العام: شخصيات رياضية غادرت في 2025

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهد عام 2025 رحيل العديد من الشخصيات الرياضية وتلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرزها في محصلتها السنوية:

2 كانون الثاني/يناير: أغنيس كيليتي (103 عاما)، كانت لاعبة جمباز مجرية تعتبر عميدة البطلات الأولمبيات، حائزة على الذهبية في 1952 و1956.

10 كانون الثاني/يناير: روجيه لوبرانشو (102 عاما)، كان عضوا في منتخب فرنسا للتجذيف، عميد حاملي الشعلة الأولمبية في 2024.

17 كانون الثاني/يناير: دنيس لو (84 عاما)، كان مهاجم منتخب اسكتلندا لكرة القدم ونجم مانشستر يونايتد الإنكليزي.

25 كانون الثاني/يناير: دراجن داليباغيتش (73 عاما)، كان بطلا أولمبيا وعالميا وأوروبيا في كرة السلة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

29 كانون الثاني/يناير: أرنالدو غرواران (86 عاما)، كان لاعب منتخب فرنسا للرغبي ونادي تولون، فائز بالغراند سلام عام 1968.

31 كانون الثاني/يناير: ديك بوتون (95 عاما)، كان بطلا أولمبيا مرتين ومن أبرز نجوم الأميركيين في التزلج الفني على الجليد.

8 شباط/فبراير: جون كوني (28 عاما)، كان ملاكما إيرلنديا توفي متأثرا بإصابات خلال نزال.

11 شباط/فبراير: جيميما كيبايا (21 عاما)، كانت حارسة مرمى فرنسية في نادي بلان دو كوك لكرة اليد.

20 شباط/فبراير: ماري-شانتال ديمال (83 عاما)، كانت بطلة عالم فرنسية في سلاح الشيش عام 1971.

25 شباط/فبراير: برنار بروشان (86 عاما)، كان رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم في تسعينيات القرن الماضي.

3 آذار/مارس: جيرار بورغوان (85 عاما)، كان رئيس نادي أوكسير ورئيس رابطة كرة القدم الفرنسية.

6 آذار/مارس: فريد ستوله، كان لاعب كرة مضرب أسترالي فاز ببطولة رولان غاروس عام 1965 وببطولة الولايات المتحدة عام 1966.

18 آذار/مارس: أكينوري ناكاياما (82 عاما)، كان لاعب جمباز ياباني، بطل أولمبي ست مرات في مكسيكو 1968 وميونيخ 1972.

19 آذار/مارس: فلامير ماركيز (87 عاما)، كان بطل عالم مرتين في كرة السلة مع البرازيل عامي 1959 و1963.

20 آذار/مارس: إدي جوردان (76 عاما)، كان مالك فريق الفورمولا واحد الذي حمل اسمه.

22 آذار/مارس: جمال مناد (64 عاما)، كان بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مع الجزائر عام 1990.

22 آذار/مارس: جورج فورمان (76 عاما)، كان بطل عالم أميركيا في ملاكمة الوزن الثقيل، خصم محمد علي في النزال الشهير "رامبل إن ذا جانغل" عام 1974.

24 آذار/مارس: أليكس وايلي (80 عاما)، كان لاعب ومدرب منتخب نيوزيلندا للركبي.

8 نيسان/أبريل: مانغا (87 عاما)، كان حارس كرة قدم دوليا برازيليا.

10 نيسان/أبريل: ليو بينهاكر (82 عاما)، كان مدربا هولنديا أشرف على أياكس وريال مدريد الإسباني ومنتخب هولندا لكرة القدم.

21 نيسان/أبريل: أوغو غاتي (80 عاما)، كان حارس كرة قدم دوليا أرجنتينيا.

27 نيسان/أبريل: جاير (84 عاما)، كان لاعب كرة قدم برازيلي دافع عن ألوان إنتر الإيطالي وتوج مع بلاده بطل العالم عام 1962.

28 نيسان/أبريل: ديك بارنيت (88 عاما)، كان لاعبا سابقا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأيقونة نيويورك نيكس.

4 أيار/مايو: يوخن ماس (78 عاما)، كان سائق فورمولا واحد ألمانيا في السبعينيات، وفائز بسباق لومان 1989.

6 أيار/مايو: لويس غالفان (77 عاما)، كان مدافعا أرجنتينيا توج مع بلاده بكأس العالم لكرة القدم عام 1978.

29 أيار/مايو: لودو ديركسنس (60 عاما)، كان بطل بلجيكا في سباق الدراجات الهوائية عام 1999.

9 حزيران/يونيو: ستو ويلسون (70 عاما)، كان قائد منتخب نيوزيلندا للركبي.

17 حزيران/يونيو: برنار لاكومب (72 عاما)، كان دوليا فرنسيا، من أبرز رموز نادي ليون لكرة القدم، صاحب 255 هدفا في الدوري المحلي، وفائز بكأس أوروبا مع منتخب بلاده 1984.

22 حزيران/يونيو: دوني لاتود (59 عاما)، كان لاعب كرة يد دولي فرنسي، توج بطلا للعالم عام 1995.

3 تموز/يوليو: ديوغو جوتا (28 عاما)، كان لاعب منتخب البرتغال لكرة القدم ونادي ليفربول الإنكليزي، توفي في حادث سير مع شقيقه أندري، اللاعب المحترف أيضا.

16 تموز/يوليو: أحمد فرس (78 عاما)، كان قائد منتخب المغرب لكرة القدم، بطل كأس الأمم الإفريقية عام 1976.

28 تموز/يوليو: لورا دالمير (31 عاما)، كانت بطلة أولمبية مرتين في البياثلون خلال أولمبياد 2018، توفيت في حادث تسلق بباكستان.

5 آب/أغسطس: جورجي كوستا (53 عاما)، كان لاعب منتخب البرتغال ونادي بورتو لكرة القدم.

13 أيلول/سبتمبر: ريكي هاتون (46 عاما)، كان بطل عالم بريطانيا في الملاكمة.

23 أيلول/سبتمبر: نيكي بيليتش (87 عاما)، كان لاعبا ومدربا كرواتيا في كرة المضرب، وصيفا لبطل رولان غاروس، وفائزا خمس مرات بكأس ديفيس كقائد.

2 تشرين الأول/أكتوبر: رولان بيرتران (75 عاما)، كان لاعب نادي داكس ومنتخب فرنسا للركبي 15، صاحب الرقم القياسي في المشاركات المتتالية (46 من أصل 69)، وفائز ببطولتي غراند سلام (1977 و1981).

4 تشرين الأول/أكتوبر: مارسيل أوسون (88 عاما)، كان مدربا فائزا بكأس فرنسا لكرة القدم مع نادي متز عام 1988.

9 تشرين الأول/أكتوبر: ميغل أنخل روسو (69 عاما)، كان مدرب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم.

24 تشرين الأول/أكتوبر: أندري هيريرو (87 عاما)، كان لاعب منتخب فرنسا ومدرب نادي تولون للركبي 15.

2 تشرين الثاني/نوفمبر: شارل كوست (101 عاما)، كان عميد الأبطال الأولمبيين، حائزا على ذهبية في سباق الدراجات على المضمار عام 1948، وحامل الشعلة في باريس 2024.

10 تشرين الثاني/نوفمبر: ليني ويلكنز (88 عاما)، كان لاعبا ومدربا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

11 تشرين الثاني/نوفمبر: فرنسيس جوردان (79 عاما)، كان مدرب منتخب فرنسا لكرة السلة.

27 تشرين الثاني/نوفمبر: فازي تزولر (74 عاما)، كان لاعب غولف أميركيا، أحرز بطولتين كبريين.

1 كانون الأول/ديسمبر: نيكولا بييترانجيلي (92 عاما)، كان أول إيطالي يفوز بلقب غراند سلام في كرة المضرب، وصاحب التتويجين المتتاليين في رولان غاروس عامي 1959 و1960.

20 كانون الأول/ديسمبر: جان لوديه (95 عاما)، فرنسي حائز على ذهبية أولمبية في سباق الكانوي في أولمبياد هلسنكي 1952.

24 كانون الأول/ديسمبر: ماساشي "جامبو" أوزاكي (78 عاما)، الفائز بـ94 لقبا في جولة الغولف اليابانية والمُدرج في قاعة مشاهير الغولف العالمية.

26 كانون الأول/ديسمبر: جان-لويس غاسيه (72 عاما)، المدرب السابق لمونبلييه ومرسيليا وسانت إتيان، والمدرب المساعد السابق لباريس سان جرمان، إضافة إلى تولّيه تدريب منتخب ساحل العاج ومنصب المدرب المساعد لمنتخب فرنسا.

