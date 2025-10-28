خميس الخنجر: الكورد شعب عظيم لم يفكر في الانتقام بل آثر التسامح من أجل الحياة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- خلال مؤتمر دولي للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الكورد، ألقى رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر كلمةً مؤثرة أمام الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وعدد من عوائل شهداء من ضحايا الأنفال، عبّر فيها عن تأثره الشديد بما شاهده من صور ومشاهد مؤلمة توثق فصول تلك الجريمة.

وقال الخنجر في كلمته إن “ما شاهدته من صور برفقة سيادة الرئيس آلمني جداً، وشعرت أننا يجب أن نتعلم الكثير من مأساة الأنفال، فالثورات المؤمنة بقضاياها والتي تسعى إلى الحرية لا تُقمع بالقتل ولا بالأسلحة المحرمة ولا بالإبادة، فالشعوب الحية تنهض رغم كل الآلام، وهذا ما فعله الشعب الكوردي”.

وأكد أن الدول لا يمكن أن تستمر بالظلم والقهر والاعتداء على شعوبها، مستشهداً بالمقولة المعروفة “العدل أساس الملك”، مشدداً على أن بقاء الدول مرهون بتحقيق العدالة والتسامح.

وأضاف الخنجر أن الشعب الكوردي “شعب عظيم لم يسيطر عليه الانتقام رغم فداحة ما تعرض له، بل آثر التسامح والتعايش من أجل الحياة، وبارك الله بهذا الشعب”، مشيراً إلى أن هذا الموقف الإنساني يمثل درساً للعالم أجمع.

وختم رئيس تحالف السيادة كلمته بالقول: “مصداقاً لحديث رسول الله ﷺ (إذا صلح الراعي صلح الرعية)، فبوجود الأخ مسعود بارزاني سيصلح الجميع إن شاء الله”.