القضاء العراقي ينفي إصدراه حكماً بالإعدام لـ "تمجيد الشرع": يتعلق بـ "تمجيد البغدادي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، صدور حكم بالإعدام بحق متهم سوري بسبب تمجيده للرئيس السوري، مؤكداً أن "الحكم الصادر عن محكمة جنايات النجف يتعلق بتمجيد أبو بكر البغدادي والتحريض على قتل أفراد من القوات الأمنية والحشد الشعبي".

وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة قرار حكم صادر عن محكمة جنايات النجف يتضمن حكماً بالإعــــدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بداعي أنه تم اعتـقاله بتهمة (نشره مقطع فيديو بتمجيد الرئيس السوري الحالي واحتوائه على مواد تخص الجيش الحـر في هاتفه)".

وأضاف البيان، أن "هذه المعلومات غير صحيحة ذلك أن الحكم الصادر بحق المتهم عن جريمة الاعتراف بالتمجيد للإرهـــــابي المقبور أبو بكـــر البغـــــدادي، وكذلك الإشادة والتشجيع بقتل افراد الجيش العراقي والحشــــد الشعبـــي في منطقة الطارمية، وذلك بنشر فيديوهات تتعلق بذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "كما أنه طلب من اشخاص الانتماء لعصابات داعـــــــش الإرهابــــــي، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات وهو يقوم بحرق صورة الامام علي (ع)، الغاية منها اثارة الفوضى والفتن داخل المجتمع الواحد".

وأشار إلى، أن "هذا الحكم غير نهائي وسوف يدقق من قبل محكمة التمييز الاتحادية عند ورود اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي".