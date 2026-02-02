بعد الشفاء التام.. عودة القافلة الثالثة من مرضى الثلاسيميا إلى إقليم كوردستان

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عودة القافلة الثالثة من مرضى الثلاسيميا إلى إقليم كوردستان، عقب إجرائهم عمليات زراعة نخاع العظم في الخارج، وذلك ضمن مبادرة إنسانية مستمرة تحظى برعاية مباشرة من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القافلة الثالثة ضمّت 14 مريضاً من المصابين بالثلاسيميا، تماثلوا للشفاء التام بعد رحلة علاجية استمرت لأكثر من 100 يوم خارج البلاد، حيث عاد المرضى إلى منازلهم بسلام وسط أجواء من الفرح والاطمئنان. وبعودة هذه القافلة، يرتفع عدد القوافل العائدة إلى ثلاث، ضمن برنامج حكومي متكامل شمل حتى الآن إرسال خمس قوافل طبية.

وبهذه المناسبة، عبّر وزير الصحة، الدكتور سامان برزنجي، عن شكره وتقديره العميق لرئيس حكومة الإقليم، مؤكداً أن دعم واهتمام رئيس الحكومة بهذا المشروع الإنساني أعاد الأمل بالشفاء لمئات العائلات.

وأوضح أن حكومة الإقليم ملتزمة بتحمّل جميع تكاليف العلاج، بما يشمل الفحوصات الطبية، والعمليات الجراحية، والإقامة، وصولاً إلى مرحلة التعافي والعودة الآمنة للمرضى.

وأشار البيان إلى حجم الجهود المبذولة في هذا الملف الطبي، إذ يتواجد حالياً أكثر من 172 مواطناً، من المرضى والمتبرعين والمرافقين، خارج البلاد لتلقي العلاج.

وبيّن أن إرسال المرضى تم بعد استكمال جميع الفحوصات والتحضيرات الطبية والعلمية داخل مراكز التخصص في الإقليم، فيما تتكفل حكومة إقليم كوردستان بالميزانية الكاملة، التي تشمل تذاكر السفر، والإقامة، والعمليات الجراحية، والأدوية.

وأكدت وزارة الصحة أن العمل مستمر ضمن هذا المسار الإنساني، حيث من المقرر إرسال القافلة السادسة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستضم مجموعة جديدة من المصابين ومرافقيهم، في إطار السعي لإنهاء معاناة مرضى الثلاسيميا وتوفير أفضل وأرقى الخدمات الطبية لهم.