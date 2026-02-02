كانوا محتجزين في سوريا.. القضاء العراقي يباشر بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصر من داعـش

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصر من داعـش والذي جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الحسكة.

وبإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى تمت المباشرة بالتحقيق عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحـة الإرهـاب، فيما ستتم اجراءات التعامل مع الموقوفين ضمن الاطر القانونية والانسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم داعــش الإرهـابـي وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر داعـش الارهـابـي والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائـم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ويذكر أن العدد المتوقع وصوله يصل إلى أكثر من 7000 عنصر من داعـش كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والادلـة المؤرشفــة مسبقاً.