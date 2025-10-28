فارس عيسى: نواصل جهودنا في حث بغداد على تحمل مسؤوليتها حيال تعويض ضحايا الأنفال

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي، المنعقد في محافظة دهوك، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025، مواصلة جهودهم، في الضغط على الحكومة الاتحادية من أجل تعويض ضحايا الأنفال.

وأكد عيسى أن حكومة العراق "مجبرة" على تحمل مسؤولية هذا الملف، سواء من ناحية التعويض أو من ناحية الاعتراف الرسمي. وقال: "لقد طرحنا هذا الموضوع في جميع الاجتماعات الحكومية، لكن للأسف لم تلتزم حكومة العراق بتنفيذ واجباتها القانونية والأخلاقية".

وجدد رئيس ممثلية الإقليم التأكيد على أن ممثلية حكومة الإقليم في بغداد مستمرة في التواصل مع مؤسسة الشهداء ووزارة الصحة وتقدم كل الدعم اللازم لجميع الفرق العاملة على هذا الملف.

وانعقد اليوم الثلاثاء، وبحضور الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، المؤتمر العلمي الدولي الخامس المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

المؤتمر عقد تحت عنوان "توثيق علمي لجرائم الأنفال والمقابر الجماعية، نحو الاعتراف الدولي بإبادة الشعب الكوردي"، ويهدف بشكل رئيسي إلى جمع الأدلة والبحوث العلمية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بهذه الجرائم.

تركزت أبحاث ونقاشات المؤتمر حول عدة محاور رئيسية وهامة، منها:

- الأنثروبولوجيا الطبية القضائية.

- التحقيق في ملف إبادة الإيزيديين.

- البحث في المقابر الجماعية.

- دور الحمض النووي (DNA) والتعرف على بقايا الضحايا.

- الأطر القانونية لجريمة الإبادة الجماعية.

- تأثيرات الأسلحة الكيميائية على الشعب الكوردي.

- طرق توثيق الإبادة الجماعية.

- الآثار النفسية والاجتماعية للإبادة الجماعية وصدمات ما بعد الأنفال.