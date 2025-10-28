بدء المرحلة الثالثة من توزيع الأراضي على الموظفين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، تفاصيل توزيع المرحلة الثالثة من الأراضي على الموظفين.

وقال عوني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2025: اليوم سيتم توزيع المرحلة الثالثة من الأراضي على الموظفين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيه من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، كمكافأة للموظفين الملتزمين.

وأضاف: في هذه المرحلة سيتم توزيع أكثر من 5708 قطعة أرض، وتشمل العملية بشكل عام حوالي 14 ألف قطعة أرض، حيث خُصص جزء منها لأصحاب الأراضي والمزارعين، وما يتبقى سيتم توزيعه على الموظفين.

وأشار وزير البلديات والسياحة إلى أن "مديرية تخطيط مدينة أربيل أعدت تصميماً جميلاً لمخطط المناطق، باعتماد معايير عالية الجودة ".

وبسبب أهمية وخصوصية مدينة عنكاوة ومحدودية الأراضي فيها، وبناءً على أمر رئيس الحكومة، تم اتخاذ قرار بمنح أراضي خاصة لـ1279 موظفاً من مدينة عنكاوة في موقع خاص، إلى جانب موظفي أربيل، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصية مكونات عنكاوة وتوفير الأراضي لموظفي تلك المدينة.

وقد هنأ عوني الموظفين الذين حصلوا على الأراضي في هذه المرحلة، وأكد أن حكومة إقليم كوردستان ستستمر في خدمة المواطنين وتنفيذ مشاريع الخدمات العامة.