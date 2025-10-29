المفوضية: نسّقنا مع وزارة التربية لاستلام عدد من المدارس ولسنا طرفاً في منح العطل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، أنها نسّقت مع وزارة التربية لاستلام عدد من المدارس لتحويلها إلى مراكز اقتراع للانتخابات البرلمانية العراقية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، إن المفوضية نسقت عملها مع وزارة التربية لغرض استلام المدارس المحددة اعتباراً من تاريخ 5/11/2025 ولغاية 13/11/2025.

مشيرةً في بيانٍ صحفي، أن المفوضية "ليست طرفاً في منح العطل الرسمية للمدارس".

وقالت: مسألة العطل تخص رئاسة الوزراء حصراً، لأنها المسؤولة عن العطل الرسمية لمنحها لأية جهة كانت,

مؤكدةً أن المفوضية فقط أبلغت باحتياجها لعدد من المدارس وليس جميعها.

من جانبها، قالت نائب المتحدثة باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، إن المواد اللوجستية وزعت بالكامل بين مخازن المحافظات، وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل، مبينة أن "العمل في تلك المراكز سيستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر ذاته".

وأوضحت أبو سودة، أن "تدريب موظفي الاقتراع ما زال مستمراً، حيث أن إجراءات اعتماد المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة".

مؤكدة أن "هذه الخطوات تمثل المرحلة النهائية استعداداً ليوم الاقتراع".