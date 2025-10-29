المفوضية تستبعد حسين عرب من الانتخابات المقبلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، استبعاد المرشح والنائب الحالي حسين عرب من الانتخابات المقبلة، بسبب عدم تمكنه من إثبات صحة وثائق شهادته الدراسية خلال عملية التدقيق الأخيرة.

وكشفت إحصائية رسمية عن استبعاد ما مجموعه 837 مرشحاً من السباق الانتخابي لمجلس النواب العراقي لعام 2025، وذلك لأسباب متعددة تراوحت بين الإجرائية والقانونية والسياسية، مما يعكس مستوى التدقيق المطبق على المرشحين هذا العام.

وتصدرت قرارات هيئة "المساءلة والعدالة" قائمة أسباب الاستبعاد، حيث شملت 293 مرشحاً، وهو الرقم الأعلى بين جميع الفئات، مما يؤكد على الدور المحوري للهيئة في فلترة المرشحين.

وفي مؤشر على الديناميكيات الداخلية للكيانات السياسية، جاء الحذف من قبل الحزب أو التحالف الذي ينتمي إليه المرشح في المرتبة الثانية، بواقع 183 حالة استبعاد.

كما لعبت الجوانب القانونية والإجرائية دوراً بارزاً في تحديد أهلية المرشحين، حيث تم استبعاد 96 مرشحاً بسبب نقص في مستمسكات الترشيح، بينما تم استبعاد 90 آخرين لوجود قيد جنائي أو حكم قضائي بحقهم.

وشملت الأسباب الأخرى استبعاد 20 مرشحاً بقرار من هيئة النزاهة، و11 مرشحاً بتهمة تزوير وثائق دراسية. فيما تضمنت القائمة أيضاً حالات فردية مثل انسحاب 3 مرشحين من السباق، ووفاة 5 مرشحين، واستبعاد 6 مرشحين لكونهم منتسبين في وزارة الداخلية.

وتشير هذه الأرقام إلى تطبيق معايير صارمة في العملية الانتخابية، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الاستبعادات بشكل مباشر على الخارطة النهائية للمنافسة في مختلف الدوائر الانتخابية.

إحصائية بأعداد المستبعدين من انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

ت سبب الحذف العدد

1 حذف من قبل الحزب أو التحالف 183

2 أخرى 130

3 مساءلة وعدالة 293

4 قيد جنائي وحكم قضائي 90

5 نقص في مستمسكات الترشيح 96

6 حذف من قبل هيئة النزاهة 20

7 تزوير وثيقة دراسية 11

8 انسحاب المرشح نفسه 3

9 حالة وفاة 5

10 منتسب وزارة الداخلية 6

المجموع 837