للاندماج مع الدفاع السورية.. "قسد" تسلم التحالف الدولي قائمةً بأسماء 70 قيادياً عسكرياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- سلمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التحالف الدولي قائمة بأسماء نحو 70 قيادياً عسكرياً، من المتوقع أن يندمجوا ضمن الجيش السوري ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، في خطوة تمهيدية لعملية الاندماج المرتقبة.

وتضم القائمة أسماء قادة لثلاث فرق عسكرية ستندمج ضمن الجيش السوري في مناطق الجزيرة والفرات ودير الزور، بالإضافة إلى قادة لثلاثة ألوية خاصة تابعة لقيادة الأركان، أحدها سيركز على مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي. وتتحدث المصادر عن احتمال تخصيص 30% من قادة هيئة الأركان لقادة من قسد.

وأكد مصدر غربي صحة تسليم القائمة معرباً عن أمله في أن يتم الاندماج قريباً.

ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لقائد قسد مظلوم عبدي، الذي أكد أن قواته ستكون "جزءاً قوياً من الجيش السوري قيد التأسيس" وأن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقسد ستواصل عملها.

رغم وصول وفد عسكري من قسد إلى دمشق لبحث الاندماج، أشار عضو القيادة سيبان حمو إلى وجود تفاهمات شفهية دون توقيع أي اتفاقات حتى الآن.

يذكر أن المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، توماس باراك، كان قد أبدى احترامه لقسد كشريك مهم وقادر على الاندماج في الجيش السوري.