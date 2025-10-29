النساء يتولّين مناصب عليا وحساسة في المؤسسات الحكومية بإقليم كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في خطوة مهمة لتعزيز مكانة المرأة، وفرت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان فرصاً أكبر للنساء الكفوءات والمؤهلات لتولي مناصب عليا وحساسة في مجالات مختلفة. مثال بارز على هذا التغيير هو تولي امرأتين قياديتين منصبين مهمين في قطاعي الصحة والنقل.

الدكتورة نور جيهان، أول امرأة تتولى منصب المدير العام لمستشفى رزكاري في أربيل، منذ أربعين عاماً، د. نورجيهان علي شعبان، التي لم يمضِ على مباشرتها العمل أكثر من عشرين يوماً، تعتبر هذه الخطوة دليلاً على ثقة الحكومة بقدرات النساء.

وصرحت الدكتورة نورجيهان علي شعبان، المديرة العامة لمستشفى رزكاري، لكوردستان24: "في هذه المرحلة التي تعطي فيها المرأة أهمية لنفسها وتُظهر قدراتها، تولي الحكومة أيضاً اهتماماً أكبر بها. إن المسؤوليات التي تُسند إلى النساء تعود إلى أن المرأة تتابع الأعمال بدقة وتوليها اهتماماً كاملاً حتى تحقق نتائج جيدة. كما أن التشكيلة التاسعة منحت النساء مناصب مهمة، ونأمل أن يكون لهن مكانة أفضل في المستقبل".

ديلان عبدالله، مديرة دائرة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، من جهتها قالت: "كثيراً ما زرت المشاريع في الساعة الثانية أو الثالثة ليلاً، وأحياناً حتى الخامسة صباحاً، بمفردي وبدون سائق، للتأكد من سير الأعمال. ولا شك أن هذا يعود إلى الاستقرار والأمان الذي وفرته التشكيلة التاسعة لنا نحن النساء".

هذه الخطوات تأتي في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى وجود 192 منظمة خاصة بحقوق النساء في إقليم كوردستان، ويوجد فقط 568 امرأة يعملن في مجال القضاء.

"تمكين النساء هو أحد الأسس الرئيسية للعدالة الاجتماعية والتقدم الوطني. وتوفير المجال لهن يمكّنهن من لعب دور مهم في التغيير والتقدم في المجتمع".