عقب هطول أمطار غزيرة.. ارتفاع منسوب مياه سد خنس في دهوك

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- غمرت مياه سد خنس، ثاني أكبر سد في محافظة دهوك، جراء موجة الثلوج والأمطار الأخيرة التي ضربت إقليم كوردستان.

وبحسب مديرية الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، فقد هطلت أمطار بلغت 24 ملم في الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت محافظة دهوك ارتفاعاً ملحوظاً في مناسيب المياه، عقب هطول أمطار غزيرة خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تحسين واقع السدود والبرك المائية والحد من آثار الجفاف.

وفي تصريحٍ سابق له، قال مدير سد دهوك، فرهاد محمد، إن منسوب المياه في السدود ارتفع بمقدار ثمانية سنتيمترات، ما أدى إلى اختفاء المعالم التي كانت قد ظهرت سابقاً نتيجة انخفاض المياه.

وأكد محمد في تصريح لـ كوردستان24، أن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير إيجابي واضح على سد دهوك، فضلاً عن بقية سدود المحافظة.

وأوضح أن منسوب المياه في سد خنس ارتفع بأكثر من ثلاثة أمتار، وكذلك سد كشكان الذي سجل ارتفاعاً مماثلاً.

مشيراً إلى أن الوضع العام للسدود والبرك المائية ضمن محافظة دهوك يُعد جيداً جداً في ظل موسم مطري وُصف بالإيجابي.