شرطة ديالى: القبض على جميع المشاركين في مشاجرة عشائرية وضبط الأسلحة المستخدمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن إلقاء القبض على جميع أطراف مشاجرة عشائرية مسلحة بين أبناء العمومة من عشيرة خفاجة في قرية العيث، بناحية خان بني سعد، ضمن قاطع الجيش العراقي / الفرقة 23، لواء المغاوير 82، الفوج الأول.

وذكرت قيادة الشرطة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أن سبب النزاع يعود إلى ثأر عشائري قديم.

وأضاف البيان: بعد استحصال الموافقات الرسمية من قائد عمليات ديالى، تحركت قوة مشتركة من قيادة شرطة المحافظة بإمرة اللواء الركن محمد كاظم عطية، وبمرافقة الوحدة التكتيكية الخاصة، حيث تم تطويق مكان الحادث بالكامل وإلقاء القبض على جميع المشاركين دون استثناء، مع ضبط الأسلحة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت قيادة شرطة ديالى أن المحافظة لن تسمح بوجود النزاعات العشائرية أو أي تهديد لأمن واستقرار المجتمع.

مشددة في الوقت ذاته على أن القوات الأمنية ستتعامل بحزم وقوة قانونية مع كل من تسوّل له نفسه إثارة الفوضى أو العبث بالسلم المجتمعي.

وكان مراسل كوردستان24، قد أفاد بمقتل 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين في الاشتباكات التي دارت بين أبناء عشيرة خفاجة.



