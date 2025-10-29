القنصل التركي: أنقرة وأربيل لديهما علاقة قوية وعميقة

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أشار القنصل العام التركي في إقليم كوردستان، أرمان توبچو، خلال مراسم الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية في أربيل، إلى أن أنقرة وأربيل لديهما علاقة قوية وعميقة، ويواصلون العمل مع قيادة إقليم كوردستان من خلال هذه العلاقة.

وقال توبچو لـ كوردستان24: لدينا علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية وثقافية قوية مع شعب إقليم كوردستان، وحجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق يقارب 20 مليار دولار، حيث يستثمر ثلث هذا المبلغ مع إقليم كوردستان.

وأضاف: لدينا فرصة كبيرة لتنمية علاقاتنا، فقد كانت علاقاتنا كبيرة وعميقة على مدى العقود الماضية، رغم أنها واجهت العديد من التحديات، إلا أنها استمرت. كما أن هناك العديد من الأعمال المشتركة من أجل السلام في منطقتنا وتعزيز العلاقات الثنائية ومصالح العراق، لذلك سنواصل العمل مع الرئيس بارزاني ونيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.