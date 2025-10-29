محمود محمد: نظام الحكم المركزي انتهى ولا يصلح للعراق المتنوع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الأربعاء، أن مشاركة شعب إقليم كوردستان في انتخابات مجلس النواب العراقي أمر مهم من أجل تنفيذ الدستور وضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وقال محمود محمد في مقابلة مع كوردستان24، هناك العديد من القضايا والمشكلات التي تُحل في بغداد، ونأمل أن يصل إلى البرلمان في هذه الانتخابات أشخاص لا يفكرون بعقلية قديمة، ويؤمنون بالديمقراطية والنظام الاتحادي.

وفي حديثه عن شكل الحكم الحالي في بغداد، قال محمود محمد: العراق ما زال يُدار بطريقة مركزية، وتُطبق المواد الدستورية بشكل انتقائي. كثير من المشاركين في الحكومة العراقية لا يؤمنون بالنظام الاتحادي ولا بالديمقراطية.

وأكد المتحدث: نظام الحكم المركزي، وفقاً للدستور، قد انتهى، وهذا النظام لا يصلح لبلد متنوع ومتعدد مثل العراق.

وأضاف قائلاً: نرغب في استعادة كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وفقاً لما نص عليه الدستور، مبيناً أن للحزب الديمقراطي الكوردستاني وجود ونشاط واضح في كركوك وتلك المناطق، ويتمتع بثقة سكانها.

وتابع: كنا نأمل أن تخوض الأطراف الكوردستانية في كركوك الانتخابات ضمن قائمة موحدة، وقد بذلنا جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، إلا أن الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يوافق للأسف.

وفي ما يتعلق بمشاركة الحزب في الحكومة العراقية المقبلة، أوضح محمود محمد أننا سنشارك في الحكومة على أساس الشراكة والتوازن والتوافق.

وأكد أننا نسعى إلى حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد بالتعاون مع الأطراف التي تؤمن بالديمقراطية والتعايش وتلتزم بالدستور.

يُذكر أن الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ستُجرى في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.