رئيس الحكومة مسرور بارزاني يطلق غداً الخميس مشروع "الحزام الأخضر" في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يطلق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم غد الخميس، مشروع الحزام الأخضر للعاصمة أربيل، عبر غرس أول شتلة زيتون إيذاناً ببدء العمل في واحد من أكبر المشاريع البيئية في الإقليم.

ويُعد المشروع من المبادرات البيئية الاستراتيجية التي أطلقها رئيس الحكومة ضمن رؤية التنمية المستدامة، ويهدف إلى إحاطة العاصمة أربيل بحزام أخضر من الأشجار والنباتات لتعزيز المساحات الطبيعية، ومواجهة ظاهرة التصحر، وتحسين جودة الهواء.

ويمتد مشروع الحزام الأخضر لأربيل على طول 83 كيلومتراً وبعرض كيلومترين، ويتألف من ست مراحل رئيسية تشمل:

1- تحديد الحدود والمساحات المستهدفة.

2- التسييج.

3- تنظيف الأراضي.

4- تهيئة التربة.

5- إنشاء نظام ذكي للري.

6- الشروع بعمليات التشجير.

ويشارك في المشروع مئات العمال والكوادر المحلية بشكل متواصل نهاراً وليلاً، ما ساهم في توفير فرص عمل جديدة، فيما تُنفّذ مراحل العمل تحت إشراف خبراء محليين ودوليين لضمان مطابقة المعايير البيئية العالمية، واستخدام أنظمة ري ذكية وحديثة.

ومن المتوقع أن يشكّل هذا الحزام الأخضر درعاً طبيعياً يحمي العاصمة أربيل من التصحر والتلوث، ويعكس التزام إقليم كوردستان بحماية البيئة وتوسيع المساحات الخضراء.