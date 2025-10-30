رتل من "التحالف الدولي" و "قسد" ينفذ مداهمة في ريف دير الزور الشرقي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نفّذ رتل مشترك من قوات "التحالف الدولي"، وقوات سوريا الديمقراطية، عملية مداهمة في بلدة غرانيج الواقعة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بدعم من الطيران المروحي.

ووفقًا للمعلومات، فإن الرتل المؤلف من نحو 12 آلية عسكرية من نوع “همر”، دخل البلدة وسط تحليق مكثّف للطيران المروحي في أجواء المنطقة، ولم تُعرف حتى الآن أسباب المداهمة حتى اللحظة.

وفي 25 تشرين الأول الجاري، نفّذت قوات "التحالف الدولي"، بعد منتصف الليلة الفائتة، عملية إنزال جوي في حي الخبابصة ببلدة الشحيل شرقي محافظة دير الزور تزامنًا مع أصوات إطلاق نار متقطعة سُمعت في عدد من مواقع البلدة.

ووفقاً لمصادرأمنية، فإن العملية سبقتها حالة استنفار أمني ودخول رتل كبير من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى البلدة، وسط تحليق مكثّف للطيران المروحي التابع “للتحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

المصدر.. المرصد السوري