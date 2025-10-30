نيجيرفان بارزاني في مراسم تخرج طلبة جامعة كوردستان - هولير: شبابنا أمل المستقبل وبناة التقدم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، خريجي جامعة كوردستان - هولير في مدينة أربيل إلى تكريس كل جهودهم لتعزيز العلم في بلادهم والمساهمة الفاعلة في مسيرة تقدم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مراسم تخرج الدفعة الخامسة عشرة لطلبة الجامعة.

وفي كلمته، هنأ نيجيرفان بارزاني الخريجين وذويهم، مؤكداً أن الشباب يمثلون الأمل والفخر للجميع، مشيراً إلى أنه رغم صعوبات المراحل الماضية، تم تحقيق الكثير في كوردستان.

وأضاف أن الرؤية الواضحة نحو المستقبل والإرادة القوية ساعدت في بناء أساس للتعليم والفكر، إلا أن الطريق أمام إقليم كوردستان ما زال طويلاً.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أهمية وجود نظام تعليمي متكامل قادر على التكيف مع احتياجات العصر الحديث، يرتكز على التفكير والأسس والمبادئ التعليمية، وليس مجرد الحصول على الشهادة.

وقدم رئيس إقليم كوردستان نصائح للأجيال الجديدة، مؤكداً على ضرورة التفكير النقدي، وطرح الأسئلة، وإجراء البحوث، باعتبار أن العقل المستنير هو أساس تقدم أي مجتمع، فالمجتمع المتقدم قادر على النقد والإصلاح والبناء.

وفيما يخص الجامعات، أشار نيجيرفان بارزاني إلى ضرورة أن تكون محركاً لتقدم كوردستان، وأن تبقى منارة للعلم والتفكير العقلاني، مؤكداً أن المعرفة والعلم هما الأساس لبناء المستقبل الجامعي.

وأكد أن شعب كوردستان، بعد مواجهته صعوبات وأزمات كبيرة في السنوات الماضية، أصبح قادراً على الاستفادة من تلك التجارب، ومنح قطاع التربية والتعليم أهميته القصوى.

وختم كلمته موجهاً رسالة للخريجين، قائلاً: ابدأوا من الآن بكل ما لديكم من قدرات لدفع العلم في بلادكم قدماً والمساهمة في مسار تقدم كوردستان.

وتخرج في مراسم الدفعة الخامسة عشرة 526 طالباً، ليصبح إجمالي خريجي الجامعة الذين حصلوا على شهاداتهم حتى الآن 3,125 طالباً.