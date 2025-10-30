فاضل ميراني: كوردستان24 منبر إعلامي متميز بفكر مهني وكفاءة عالية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام، إن كوردستان24 تُعد منبراً إعلامياً جديداً يتميز بفكر مهني وكفاءة عالية في التحليل والأداء.

وأكد ميراني في تصريحاته، اليوم الخميس، أن القناة بحاجة إلى تعزيز قدراتها من خلال زيادة عدد مراسليها في مختلف المناطق، قائلاً: "برأيي، كوردستان24 تحتاج إلى كوادر أكثر لاستيعاب عدد أكبر من المراسلين في أماكن الحاجة، ونرغب في أن تتطور القناة أكثر في المستقبل".

وأضاف: "الوجوه التلفزيونية مهمة لأنها تحظى بمحبة الجمهور، لكن بالنسبة لي يبقى المضمون أهم من الشكل. ومع ذلك، يفضل الناس الشكل على المضمون، غير أن اجتماع الاثنين معاً يُعد نعمة من الله عز وجل، غير أن الأولوية تبقى للمحتوى".

وأشار ميراني إلى أن العديد من الإعلاميين الكبار في السن ما زالوا يعملون في قنوات عالمية مثل CNN وBBC، وذلك لما يتمتعون به من مضمون قوي يفوق أهمية المظهر.

وأشاد ميراني بخطوات كوردستان24 قائلاً إنها "قطعت شوطاً جيداً إلى الأمام"، مؤكداً أن الإدارة جيدة وستحقق مزيداً من التقدم إذا ما تلقت دعماً أفضل، مقدّماً التهاني لجميع كوادر القناة بهذه المناسبة.

وبمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس المؤسسة، يرى خبراء الإعلام أن كوردستان24 أدت دوراً وطنياً مهماً في نقل الأخبار والمعلومات الدقيقة إلى الجمهور.

وتُعد كوردستان24 مؤسسة إعلامية كوردية تبث من إقليم كوردستان – العراق، تأسست في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وتهدف إلى أن تكون مركزاً إعلامياً متميزاً في إيصال المعلومات بدقة وموضوعية وفق أسس مهنية، مع الالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية في العمل الصحافي.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى إيصال الأخبار إلى أكبر عدد من المتابعين في أسرع وقت ممكن.