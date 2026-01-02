جامعة كويسنجق تؤجل امتحانات نهاية الفصل الأول بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جامعة كويسنجق اليوم الجمعة 2 كانون الثاني 2026، أن سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج الكثيفة دفع مجلس الجامعة إلى تعديل جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، لضمان ألا يتضرر أي طالب من صعوبات التنقل.

وبحسب القرار، الامتحانات المقررة يوم الأحد 4 كانون الثاني ستؤجل إلى يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، مع الإبقاء على نفس الأوقات والجدول السابق.

وأكد مجلس الجامعة أن هذا التعديل يشمل الامتحانات فقط، بينما الدوام الرسمي للجامعة يوم الأحد سيستمر بشكل طبيعي.

يأتي هذا القرار بعد عدة أيام شهدت فيها مناطق واسعة من كوردستان تساقطًا كثيفًا للثلوج والأمطار، ما أثر بشكل خاص على المناطق الجبلية.

ولفت البيان إلى أن فرق الدفاع المدني وفرق المرور واصلت تحذير المواطنين والسائقين بعدم استخدام بعض الطرق الخطرة لتفادي الحوادث.

وكانت جامعة سوران، قد أعلنت اليوم الجمعة 2 كانون الثاني 2026، تحويل دوام طلبة المرحلة الأولى في الأقسام العلمية بجميع كلياتها إلى التعليم الإلكتروني (أونلاين)، وذلك لمدة أسبوع، ابتداءً من 3 كانون الثاني ولغاية 8 كانون الثاني 2026.

وذكرت الجامعة في بيان رسمي أن القرار جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة وصحة الطلبة، بناءً على قرار صادر عن مجلس الجامعة.

وأضاف البيان أن الأقسام العلمية في جميع الكليات ستقوم بإعداد جداول وأوقات المحاضرات بما يتناسب مع نظام التعليم الإلكتروني، على أن يتم إرسالها إلى الطلبة في أقرب وقت.

وأكدت جامعة سوران أن القرار يقتصر على الطلبة فقط، مشيرةً إلى أن الدوام الإداري لموظفي الجامعة سيستمر بشكل اعتيادي.