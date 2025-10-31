مؤسسة كوردستان24 تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24) – تحتفل مؤسسة كوردستان24، اليوم الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلاميًا حياديًا لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

كوردستان24 هي قناة فضائية إخبارية كوردية تبث من إقليم كوردستان العراق وتركز على الأخبار السياسية، الرياضية، والاقتصادية، مع اهتمام خاص بالقضية الكوردية في سوريا، تركيا، إيران، والعراق.

بدأت القناة بثها في 31 أكتوبر 2015، وتأسست بدعم تدريبي من قناة "فرانس 24"، حيث ساهمت في تدريب عدد من العاملين فيها.

وفقًا للمراصد الصحفية، تحظى القناة بمتابعة واسعة في إقليم كوردستان العراق نظرًا لبثها باللغة الكوردية (اللهجتين السورانية والكرمانجية)، حيث يشكل الناطقون بالكوردية غالبية جمهورها، خصوصًا في المناطق الكوردية.

موقع كوردستان24 نت

أُطلق موقع كوردستان24 نت الإخباري عام 2015 باللغات الكوردية (اللهجتين السورانية والكورمانجية)، الإنجليزية، العربية، التركية والفارسية. يجذب الموقع زوارًا ومتابعين من مختلف أنحاء كوردستان، بالإضافة إلى الجالية الكوردية في أوروبا وأمريكا.

برامج وأنشطة القناة

تغطي القناة الأحداث السياسية مع التركيز على التحليلات الاقتصادية والرياضية عبر بث يومي مباشر، وتقدم برامج حوارية في السياسة، الاقتصاد، الصحة، والرياضة.

كما قامت بتغطية مكثفة للحرب ضد تنظيم داعش، وعمليات تحرير الموصل والمناطق المحيطة، لا سيما تحرير شنكال وإنقاذ الإيزيديين من قبضة داعش.