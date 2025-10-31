محمد شكري يشيد بمسيرة كوردستان24 الإعلامية ويتمنى لها مزيداً من التقدّم والنجاح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام، قدّم رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، تهانيه للمؤسسة، مشيداً بدورها في أداء واجباتها الاجتماعية والمهنية تجاه الوطن وأرض كوردستان على أكمل وجه.

وقال شكري في رسالة أصدرها اليوم الجمعة (31 تشرين الأول/أكتوبر 2025) بهذه المناسبة: "بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس كوردستان24، نوجّه أحرّ التهاني إلى مدير المؤسسة وجميع كوادرها".

وأشار إلى أن كوردستان24 كانت على الدوام منبراً صادقاً في نقل الرسالة الحقيقية، وأسهمت في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والعدالة، إلى جانب الدفاع عن حقوق الإنسان في كوردستان، مؤكداً أنها أدّت مهامها المهنية استناداً إلى روح المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن، والحريات الفردية، وأفراد المجتمع.

وفي ختام رسالته، أعرب رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان عن تمنياته لمؤسسة كوردستان24 بالمزيد من النجاح والتقدّم في مسيرتها الإعلامية.

وتحتفل مؤسسة كوردستان24، اليوم الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلامياً حيادياً لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى نقل الأخبار إلى أوسع شريحة من الجمهور بموضوعية ومهنية عالية.