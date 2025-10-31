محافظ دهوك يشيد بمهنية كوردستان24 في نقل الرسالة الوطنية

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام، قدّم محافظ دهوك، الدكتور علي تتر، تهانيه إلى مدير المؤسسة وكافة العاملين فيها، مؤكداً أن كوردستان24 كانت وما زالت حاملةً للرسالة الوطنية.

وقال تتر في رسالة نشرها اليوم الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بمناسبة مرور عشرة أعوام على انطلاق بث القناة: نوجّه أحرّ التهاني إلى إدارة كوردستان24 وموظفيها بهذه المناسبة.

وأضاف محافظ دهوك أن قناة كوردستان24 أدّت دوراً مهماً في نقل رسالتها إلى أجزاء كوردستان الأربعة بأسلوب مهني وواقعي، حتى أصبحت منبراً إعلامياً متميزاً في إقليم كوردستان.

واختتم قائلاً: نجدد التهاني بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق بث كوردستان24، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق في عملها المهني وخدمة الشعب والوطن.

وتحتفل مؤسسة كوردستان24، اليوم الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلامياً حيادياً لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى نقل الأخبار إلى أوسع شريحة من الجمهور بموضوعية ومهنية عالية.