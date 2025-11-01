نجيبة نجيب: هناك تدخلات سياسية بالسلطة القضائية في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت نجيبة نجيب، مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك، إن هناك تدخلات سياسية في القضاء العراقي وان المحكمة الاتحادية ليست مؤسسة دستورية لانها لم تشكل حسب المواد الدستورية، ولا يمكنها حسم القضايا الحساسة.

وفي مقابلة مع كوردستان 24 حول انتهاك الدستور العراقي، قالت نجيبة نجيب: "إن مسألة المحكمة الاتحادية هي مسألة حساسة وخطيرة. لقد جرت محاولات لإضعاف الإرادة السياسية لكوردستان من خلال المحكمة الاتحادية".

وأضافت نجيب: "السلطة القضائية في العراق ليست مستقلة". وتابعت قائلة إنه كانت هناك محاولات لتمرير قانون حق النقض (الفيتو)، لكننا لم نسمح بذلك.

وقالت أيضاً: "لا يمكن للمحكمة الاتحادية أن تحسم القرارات الحساسة". وأشارت نجيب إلى أنه "يجب على المواطنين أن يصوتوا للمرشحين المخلصين".

وقد اتهمت أحزاب وسياسيون كورد مختلفون في عدة مناسبات المحكمة الاتحادية باتخاذ قرارات سياسية ضد إقليم كوردستان، وهو ما يعتبرونه انتهاكاً واضحاً للدستور العراقي.

يذكر أن الدستور العراقي، الذي تم إقراره في عام 2005، ينص على نظام اتحادي (فيدرالي) في العراق. ومع ذلك، كانت العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية متوترة لفترة طويلة بسبب قضايا النفط والغاز، وحصة الميزانية، والمناطق المتنازع عليها.

ويتهم المسؤولون الكورد الحكومة الاتحادية العراقية بارتكاب انتهاكات دستورية لأهم مكونات الفيدرالية، مثل عدم تقاسم الإيرادات، والحدود غير الواضحة، وإنكار حصة كوردستان من الميزانية، وعدم تنفيذ المادة 140.