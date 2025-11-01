سبعة قوى سياسية تركمانية تعلن دعمها لقائمة الديمقراطي الكوردستاني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سبعة أحزاب وقوى سياسية تركمانية دعمها لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وفي بيان مشترك، قررت الأطراف التركمانية الـ 7 دعم القائمة رقم 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025.

ودعت هذه الأطراف جميع مكونات التركمان إلى التصويت لهذه القائمة بهدف تعزيز هذه القوة الوطنية المناضلة في بغداد للدفاع عن حقوقهم.

وشددت الأحزاب التركمانية في بيانها، على العلاقة التاريخية بين مكونات التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

و أشار البيان، إلى أن إقليم كوردستان كان دائماً مركزاً مهماً للتعايش والتنوع بين القوميات والأديان المختلفة، وأن هذه الثقافة كان لها تأثير واضح على الحياة السياسية والحكم.

وأشادت الأحزاب السبعة بدور الرئيس بارزاني في "الدعم المستمر لحقوق ومطالب التركمان".

وجاء في جزء آخر من البيان: لذلك، نحن الأحزاب والجهات التركمانية الموقعة على هذا البيان، قررنا أن نصوت لصالح قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم (275) في انتخابات مجلس النواب العراقي التي ستجرى في 11/11/2025".

ودعت جميع ناخبي المكون التركماني إلى التصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكي يتمكن نواب هذا الحزب في بغداد من "الدفاع عن حقوق ومطالب المكونات وحماية مصالح شعب كوردستان وإقليمها".

الأطراف الموقعة على البيان:

حزب التنمية التركماني

الحزب الديمقراطي التركماني

الحركة الديمقراطية التركمانية

حزب الإنقاذ الوطني التركماني

جمعية المثقفين التركمان

الجمعية الليبرالية التركمانية

حزب الشباب التركماني في كركوك