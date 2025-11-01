فؤاد حسين: النزعة المركزية تُعيق ترسيخ الديمقراطية في العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، إن العراق يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تغلغل ثقافة المركزية، مبيناً أن هذه الثقافة باتت تشكل عائقاً حقيقياً أمام ترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد.

وأضاف حسين، في كلمة ألقاها بمدينة أربيل، أن هذه الثقافة ناتجة عن التركيبة القبلية والجغرافية، وتسببت في نشوء مشكلات أمام العملية الديمقراطية والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات.

وأكد وزير الخارجية أن الديمقراطية في جوهرها تقوم على مبدأ الشراكة، قائلاً: عندما نتحدث عن الشراكة، فإننا نعني الشراكة في التفكير، وفي التخطيط، وفي التنفيذ.

وأضاف أن ثقافة العمل المشترك موجودة في العراق، لكنها ما تزال بحاجة إلى إطار قانوني يحميها، مشدداً على أهمية إصدار قانون يصون ثقافة الديمقراطية والحوار، ويجسّدها في الواقع العملي.

وتأتي تصريحات فؤاد حسين في وقت يُعدّ فيه ملف العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، إلى جانب مسألة تقاسم الصلاحيات، من أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية في العراق.

هذا ويؤكد الرئيس مسعود بارزاني باستمرار على مبدأ التوازن والتوافق والشراكة التي تأسس عليها العراق الجديد، مشدداً على أنه إذا لم تُدار الدولة العراقية على أساس تلك المبادئ، فلن تُحلّ مشاكلها أبداً، لأن التاريخ أثبت أن طرفاً واحداً لا يمكنه حكم العراق.