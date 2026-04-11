بطولة فرنسا: خسارة ثقيلة لموناكو تهدد آماله بدوري الأبطال

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- مُني موناكو بخسارة ثقيلة امام مضيفه باريس أف سي 1-4 الجمعة في ضربة كبيرة لطموحات نادي الإمارة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ذلك في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورغم ان الدولي الأميركي فولارين بالوغون سجّل هدفه التاسع في آخر تسع مباريات لمصلحة موناكو (36) لكنه لم يكن سوى لحفظ ماء الوجه، بعد ان تقدم باريس بثلاثية حملت توقيع جوناثان إيكونيه (4 و21) والإيطالي المخضرم شيرو إيموبيلي (8) قبل أن يضيف مواطنه لوكا كوليوشو الرابع (71).

وتجمّد رصيد موناكو عند 49 نقطة في المركز الخامس، فكان مرسيليا أكبر المستفيدين بعد أن حقق فوزا كبيرا على متز 3-1 ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ويملك ليل (50 نقطة) فرصة تعزيز موقعه بين الأربعة الأوائل واقتناص المركز الثالث عندما يحل ضيفا على تولوز الأحد.

وبات موناكو مهددا أيضا بخسارة مركزه لمصلحة ليون ورين اللذين يتخلفان عنه بنقطة ونقطتين تواليا.

من جهته، أمّن باريس بنسبة كبيرة مقعده في الدوري الفرنسي الموسم المقبل حيث بات يتقدم بفارق 12 نقطة عن منطقة الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

وشهدت المباراة دخول الدولي الفرنسي السابق بول بوغبا من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، لكن نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق شهد على تلقي موناكو خسارته الأولى بعد سلسلة من عشر مباريات بلا هزيمة في الدوري وبعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية أيضا.

ونال بوغبا الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018 ترحيبا حارا من مشجعي الفريق المضيف، حيث خاض مباراته الرابعة فقط بقميص موناكو والأولى منذ كانون الأول/ديسمبر.

ويغيب باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب عن مباريات نهاية الأسبوع بعد أن أرجئت مباراته أمام مطارده لنس والتي كانت مقررة السبت حتى وقت لاحق من الشهر المقبل وذلك لمنحه قسطا من الراحة قبل مباراته أمام ليفربول الإنكليزي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الثلاثاء في انفيلد.