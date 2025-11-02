عَقِب سنتين من التعليق.. تحديد موعد وصول أول طائرة من تركيا إلى مطار السليمانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تصل أول طائرة من مطار إسطنبول إلى مطار السليمانية في الساعة الواحدة صباحًا بعد غدٍ الموافق 4 تشرين الثاني 2025، وذلك بعد أكثر من عامين من التعليق، وأن تعود نفس الطائرة من مطار السليمانية إلى تركيا في الساعة الثالثة صباحًا.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها كوردستان24، تقرر أن تُسيّر الرحلات بين مطار السليمانية وتركيا أسبوعيًا في أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء والجمعة، عن طريق شركة الخطوط الجوية التركية.

وكان إيقاف الرحلات بين مطار السليمانية وتركيا قد أثر على سفر المواطنين، وخاصة تجار مدينة السليمانية.

حظر الرحلات الجوية التركية إلى مطار السليمانية الدولي بدأ رسمياً بقرار من الحكومة التركية في الثالث من نيسان 2023.

وفي يوم الخميس التاسع من تشرين الثاني 2025، خلال الاجتماع بين نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ورجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، تم التباحث حول العقوبات المفروضة على مطار السليمانية، وفي نفس الاجتماع، قرر أردوغان، بناءً على طلب نيجيرفان بارزاني، رفع العقوبات عن مطار السليمانية.