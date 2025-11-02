مقتدى الصدر يدعو أنصاره إلى الاستمرار في مقاطعة الانتخابات العراقية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في بيان جديد له، أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن قرار المقاطعة “صعب ومستصعب على الكثيرين”، لكنه شدّد على أن طاعة الله ورسوله والإصلاح مقدّمة على كل شيء، مشيراً إلى أن مقاطعته تهدف إلى الإصلاح لا إلى الخصومة.

وقال الصدر في بيانه المنشور على منصة “إكس”، إن “المقاطعة جاءت عن قناعة وحبٍّ للوطن، لا عن ضعفٍ أو تردّد، وإنها موجهة ضد الفساد والفاسدين”، داعياً أنصاره إلى الثبات على موقفهم وعدم المشاركة في ما وصفه بـ”الفساد السياسي”.

وختم الصدر بيانه بالقول:

“فلا تدفعوا الأفسد بالأفسد، بل ادفعوه بالإصلاح ومقاطعة الفساد، إلى أن يأذن الله بالفرج والتوفيق”، مضيفاً الوسم: #مقاطعون

وكان انصاره نشروا قبل ايام صورا له في مدينة الصدر ببغداد يدعون فيه الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المقرر ان تجري في 11 من الشهر الجاري.