نهائي دوري الأبطال.. طموح آرسنال يصطدم بخبرة باريس

أربيل (كوردستان24)- تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، مساء السبت، صوب ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، الذي سيكون مسرحاً للمواجهة المرتقبة بين آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا. وتعد المباراة بصراع تكتيكي رفيع المستوى يجمع بين رغبة "الجانرز" في دخول التاريخ وخبرة النادي الباريسي في الحفاظ على عرشه القاري.

يدخل آرسنال اللقاء بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، وعينه على تحقيق أول لقب في دوري الأبطال طوال تاريخه الممتد لـ140 عاماً. ويأتي الفريق اللندني منتشياً بإنجازه المحلي بعدما نجح في إنهاء هيمنة مانشستر سيتي وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي نبرة تحدٍ واضحة، قال أرتيتا في المؤتمر الصحفي التقديمي: "باريس هو حامل اللقب، لكننا هنا لانتزاعه منهم". ويعول أرتيتا على اكتمال صفوفه، خاصة مع استعادة المدافع الهولندي يورين تيمبر، الذي سيُوكل إليه مهمة "شبه مستحيلة" لمراقبة النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا. من جانبه، أكد النجم الإنجليزي بوكايو ساكا جاهزيته قائلاً: "لدينا الحماس الكافي لكتابة التاريخ وصناعة إنجاز لهذا النادي الذي أحبه".

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان المواجهة بصفته حامل اللقب والمرشح الأبرز للاحتفاظ به. ويعتمد المدرب لويس إنريكي على ترسانة هجومية فتاكة تضم الثلاثي عثمان ديمبلي، ديزيريه دوي، وكفاراتسخيليا.

وطمأن عثمان ديمبلي الجماهير الباريسية على جاهزيته بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق، مؤكداً أنه "جاهز بنسبة 100%" لخوض النهائي. ورغم هذه الجاهزية، لا تزال الشكوك تحيط بمشاركة الظهير المغربي أشرف حكيمي بصفة أساسية، رغم عودته للتدريبات الجماعية مؤخراً عقب إصابة في الفخذ.

تجمع هذه النسخة من النهائي بين مدرستين مختلفتين؛ آرسنال الذي يعتمد على الجماعية والانسجام العالي، وباريس الذي يتسلح بالخبرة القارية والقدرات الفردية الفائقة لنجومه. وبينما يسعى "المدفعجية" لتدشين حقبة أوروبية جديدة، يواجه باريس ضغوطاً هائلة لتأكيد سطوته القارية والحفاظ على الكأس في "حديقة الأمراء".

تظل كل الاحتمالات مفتوحة في سهرة كروية يُنتظر أن تُحسم تفاصيلها الصغيرة فوق عشب "بوشكاش أرينا".