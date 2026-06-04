ترامب يعلن إحراز "تقدم" في ملف لبنان ويهدد إيران بـ"استئناف الحرب"

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 4 حزیران/یونیو 2026، عن إحراز "تقدم ملموس" نحو إنهاء القتال في لبنان، رغم استمرار تبادل القصف الميداني، موجهاً في الوقت ذاته تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، مؤكداً أن مقتل أي جندي أمريكي سيكون سبباً كافياً لـ"استئناف الحرب" مع إيران.

انفراجة في ملف لبنان رغم التوتر



وفي تصريحات من المكتب البيضاوي، كشف ترامب أن حزب الله بادر بالتواصل مع الإدارة الأمريكية، قائلاً: "لقد اتصلوا بنا وتساءلوا: ماذا عن التوقف؟". وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى محادثات بهذا الشأن مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادات من حزب الله، معرباً عن أمله في أن ينعم لبنان بالسلام بعد سنوات طويلة من الصراعات.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث شهدت الساعات الماضية ضربات متبادلة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله، رغم الاتفاق المبدئي على وقف إطلاق النار الذي يتوقف استمراره على إنهاء هجمات الحزب، وفقاً للتفاهمات التي تمت بوساطة أمريكية.

تحذير "الخط الأحمر" لإيران



وفي سياق متصل، ربط ترامب بين الصراع في لبنان والدور الإيراني، محذراً طهران من تجاوز "الخطوط الحمراء". ورداً على سؤال حول رد فعله في حال قيام إيران بقتل جنود أمريكيين، قال ترامب بوضوح: "سيكون ذلك سبباً وجيهاً لاستئناف الحرب. سأفعل ذلك بسرعة كبيرة".

وأضاف ترامب أن النزاع في المنطقة "مرتبط بشكل وثيق بإيران"، مشيراً إلى أن الرسائل المتناقضة الصادرة عن الأطراف المعنية تزيد من تعقيد المشهد، لكنه أكد على رغبته في رؤية نهاية للمعاناة في لبنان، واصفاً إياه بالدولة التي طالما كانت "طرفاً مستضعفاً" تحت الهجمات لسنوات طويلة.

يأتي هذا المزيج من الدبلوماسية والتهديد العسكري ليعكس استراتيجية الإدارة الأمريكية في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط المتداخلة، حيث تسعى لفرض تهدئة في لبنان مع الإبقاء على خيار القوة العسكرية المباشرة في مواجهة طهران.





المصدر: وکالات