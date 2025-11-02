دهوك تجهّز مراكز الاقتراع للنازحين استعداداً لانتخابات 2025

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن تجهيز 22 مركزًا و93 محطة اقتراع مخصّصة للنازحين في المحافظة.

وقال مسؤول المكتب خالد عباس لـ كوردستان24، إنّ جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات داخل مخيمات النازحين تسير بشكل جيد، وقد تم تجهيز 22 مركزًا و93 محطة اقتراع.

وأضاف أنّ 26 ألف نازح داخل حدود محافظة دهوك يملكون حق التصويت، موضحًا أن 21 ألفًا منهم سيصوّتون داخل المخيمات، فيما سيُدلي نحو 5 آلاف بأصواتهم في المدارس.

كما أشار إلى أنّ التصويت الخاص للنازحين والقوات الأمنية سيُجرى في يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

مبينًا أنّ جميع مسؤولي المحطات والمراكز تابعون للمفوضية، وذلك لضمان الابتعاد عن أي خلل أو تجاوز.

أما الانتخابات العامة للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، فستُجرى في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 في عموم العراق وإقليم كوردستان.