برزنجي: بتوصيةٍ من رئيس حكومة كوردستان سنستمر بتقديم الخدمات الصحية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- زار وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، محافظة كركوك اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أكد استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة خلال السنوات الأخيرة وفترة الحرب ضد تنظيم داعش .

وقال برزنجي في حديثٍ صحفي: استمر تقديم الخدمات الصحية لمواطني كركوك في السنوات الأخيرة، خاصة خلال فترة الحرب ضد داعش.

وأضاف أن المواطنين من كركوك يراجعون مستشفيات أربيل يوميًا لتلقي العلاج.

كما أشار إلى أن خدمات الصحة العامة ستستمر في كركوك بناءً على توصية رئيس الوزراء مسرور بارزاني، لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية لمواطني كركوك دون انقطاع.