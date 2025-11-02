جامعة صلاح الدين تفتتح أول قسم للذكاء الاصطناعي لمواكبة التحولات التقنية

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير إعلام جامعة صلاح الدين، سامان عبد الله، إن الجامعة، وبالنظر إلى التطورات المتسارعة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم الحديث، وجدت أنه من الضروري استحداث قسم جديد لتخريج جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وفي تصريح أدلى به اليوم الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لـ كوردستان24، قال عبدالله، إن الجامعة قررت هذا العام، افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي ضمن كلية تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية.

وأوضح مدير الإعلام أن معدلات القبول على هذا القسم مرتفع، إذ تراوحت بين 85 و94 في المائة.

مشيراً إلى أن أساتذة متخصصين وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي تم تعيينهم لتدريس الطلبة.

وأضاف أن هذا العام هو الأول الذي يبدأ فيه الطلبة الدراسة في قسم الذكاء الاصطناعي بجامعة صلاح الدين.