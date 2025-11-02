منظمات مسيحية في أربيل ترفض تصريحات بافل طالباني وتصفها بغير المسؤولة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المسيحية في محافظة أربيل، اليوم الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة" و"بعيدة عن الحقيقة"، مؤكدة أن المسيحيين في كوردستان كانوا على الدوام دعاة سلام وتعايش.

وفيما يلي نص البيان:

بيان إلى الرأي العام في كوردستان والعراق

نحن، ممثلي منظمات المجتمع المدني المسيحية في محافظة أربيل، والتي تضم ممثلي (النخب من المثقفين والمعلمين والموظفين الفلاحين، الأكاديميين، الأساتذة، أصحاب الشهادات العليا، الشباب، المتقاعدين، وغيرهم)، نعلن رفضنا الكامل للتصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن السيد بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

نحن كمسيحيين كنا على الدوام عامل سلام واستقرار وتسامح في كوردستان، وأسهمنا في ترسيخ التعايش والسلم الاجتماعي. ولا ينسى أحد أن المسيحيين قدموا مثاعد كنيسة مار يوسف في عنكاوا لاجتماعات برلمان كوردستان المؤقتة بقرية داربن في أصعب المراحل، عندما كانت التحديات تحيط بالإقليم من كل جانب.

لذلك نرفض بشدة أن يستغل أي شخص انتماءه الحزبي أو السياسي للزج باسم المسيحيين أو مؤسساتهم في الصراعات الانتخابية أو الحزبية، أو أن يُستخدموا كأداة للهجوم على الأطراف الأخرى. وفي هذا الإطار نوجه إلى السيد بافل طالباني الأسئلة التالية:

1- أين كنتم عندما أقدم رئيسُ جمهورية العراق، وهو من المقربين إليكم، على سحب المرسوم الجمهوري المتعلق برؤساء كنائسنا؟ وهل اتخذتم آنذاك أي موقف واضح إزاء تلك الأزمة الكبيرة؟

2- أين كنتم حين أقدم عدد من كوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني على رفع دعوى قضائية في محاكم بغداد، بهدف إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للمكونات المسيحية والتركمانية؟

3- لماذا لم يصدر منكم حتى الآن أي موقف تجاه من يُعرف إعلامياً باسم (ريان صادق)، والذي يقدّم نفسه على أنه رئيسٌ مشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، في حين أنه في الواقع يقود ميليشيا استولت على عددٍ من قرى ومدن المسيحيين في سهل نينوى؟

نكرر، نحن المسيحيين، رفضنا لتصريحات السيد بافل طالباني البعيدة عن الحقيقة، والتي من شأنها زعزعة السلم الأهلي والتعايش السلمي، مؤكدين في الوقت نفسه على الموقف الوطني والتاريخي للمسيحيين كركيزة أساسية وثابتة في نسيج كوردستان القائم على السلام والتعايش.

المنظمات الموقعة على البيان:

جمعية الثقافة الكلدانية

جمعية مارعودا الزراعية

نادي المعلمين العائلي

المركز الأكاديمي الاجتماعي في عنكاوا

فرقة شمشا للتمثيل

نادي الموظفين في عنكاوا

منظمة دعم حقوق الأرمن

منظمة سورايا للإعلام

جمعية حدياب للكفاءات

منظمة شقلاباد لتنمية الشباب

منتدى متقاعدي عنكاوا

نادي شباب عنكاوا الاجتماعي

الجمعية الثقافية والاجتماعية الأرمنية - أربيل