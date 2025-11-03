خلايا "داعش" تهاجم حاجزا "لقسد" شرق دير الزور

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اندلعت اشتباكات مساء أمس الأحد، في محيط حاجز الصنور التابع لـ قوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور، وذلك عقب استهداف الحاجز بقذيفة (آر بي جي) أطلقها مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”>

ووفقاً للمعلومات، فإن الاستهداف أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان 208 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2025. وجميعها تم عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات. ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 97 قتيلاً، هم: 68 من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والتشكيلات العسكرية العاملة معها. و 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، و15 مدنيًا، و1 متعاون مع “قسد” وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

–177 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين و4 عناصر من “تنظيم الدولة”. ومقتل 13 مدنيًا، و1 متعاون مع “قسد”. بالإضافة إلى إصابة 67 آخرين بينهم 15 من عناصر “الأسايش” و3 عناصر من “قسد”، وسيدة، وعنصر من التنظيم، و3 من “الدفاع الذاتي”، و2 من المدنيين.

–16 عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل 14 وهم: 4 من “تنظيم الدولة”، و8 من قوى الأمن الداخلي، وعنصرين من “قسد”، وإصابة 2 آخرين.

–15 عملية في الرقة أسفرت عن مقتل 13 من العسكريين هم: 8 من العسكريين و 5 من “التنظيم”. بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين بجروح، ومقتل مدنيين اثنين.

