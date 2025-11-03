قصة مؤثرة وراء صورة رئيس الوزراء مع والدة شهيدين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بعد افتتاح طريق حاجي عمران الجديد، تقدمت السيدة گول – والدة شهيدين – بخطوات متواضعة على جانب الطريق، وطلبت أن تلتقي رئيس الوزراء مسرور بارزاني وتلتقط معه صورة تذكارية.

ابتسم الرئيس بارزاني عندما علم بطلبها وقال:"يسعدني جدًا أن ألتقي بأم شهيد".

العمة گول قالت بصوتٍ مفعم بالامتنان لرئيس الوزراء مسرور بارزاني: "جئت لأشكركم على ما تقدمونه للوطن، ولأقول إن دماء أبنائنا لم تذهب سدى".

ثم تبادلا الحديث عن سنوات النضال، وتضحيات البيشمركة، وأيام الجبال والبطولة… لحظة إنسانية جمعت بين رمز القيادة ورمز التضحية، جسّدت معنى الوفاء في كوردستان.

صورة واحدة... لكنها تختصر تاريخاً من الشرف والصمود.

يذكر أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني زار ناحية حاجي عمران الحدودية مع إيران لتدشين طريق حاجي عمران المزدوج وبتكلفة تتجاوز 35 مليار دينار.