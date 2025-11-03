الرئيس بارزاني يستقبل وجهاء وشيوخ العشائر العربية في قضاء مخمور

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025، في مقره ببيرمام، مجموعة من الشيوخ والوجهاء العرب من قضاء مخمور والمناطق المحيطة به، في لقاء اتسم بالأخوة والتفاهم حول مستقبل التعايش في المنطقة.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن سعادته بلقاء الشيوخ والوجهاء العرب، مقدّمًا شكره لهم على مواقفهم الإيجابية في الحفاظ على أمن مناطقهم ودعمهم لروح التعايش والأخوة بين الكورد والعرب وبقية المكونات.

وأكد الرئيس بارزاني أن هذه القيم المشتركة من التسامح والتعاون هي الركيزة الأساسية للاستقرار في مخمور والمناطق المتجاورة، مشددًا على ضرورة صونها وتعزيزها في مواجهة التحديات.

وفي سياق حديثه عن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، شدد الرئيس بارزاني على الدور المهم للشيوخ والوجهاء العرب في تلك المناطق، داعيًا السكان إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية ومنح أصواتهم للجهات التي كان لها دور واضح في حماية مناطقهم والعمل من أجل استقرارها وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.

كما تطرّق الرئيس بارزاني إلى التطورات السياسية في العراق والمنطقة، مستعرضًا مع ضيوفه التحديات والتغييرات الجارية على الساحتين العراقية والإقليمية.