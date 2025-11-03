توقيف المدعية العامة العسكرية السابقة في إسرائيل بشبهة تسريب مقطع فيديو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاثنين توقيف المدعية العامة العسكرية السابقة للجيش، في إطار التحقيق في تسريب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالتعدي على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.

وكان الجيش أعلن الجمعة أن يفعات تومر-يروشالمي قدمت استقالتها في إطار التحقيق بشأن التسريب الذي يظهر جنودا يتعدون على معتقل في سجن سدي تيمان. وفقد أثر تومر-يروشالمي لساعات الأحد، ما أثار تكهنات في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن احتمال إقدامها على الانتحار.

وقال بن غفير عبر تطبيق تلغرام "تم الاتفاق في ضوء أحداث ليلة الأمس، على أن تتصرف مصلحة السجون بيقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة في مركز التوقيف حيث تم وضعها قيد الاحتجاز".