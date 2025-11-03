مسرور بارزاني يعزي بوفاة الكولونيل ريتشارد ناب

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، عن خالص تعازيه ومواساته العميقة لعائلة وأصدقاء الكولونيل ريتشارد ناب الذي وافته المنية، واصفاً إياه بصديق شعب كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي بوفاة الكولونيل ريتشارد ناب، الذي كان له دور بارز في دعم الكورد خلال عملية تأمين كوردستان، وكان صديقاً مقرباً لشعب كوردستان.

وأضاف: أقدم أصدق التعازي لعائلته وأصدقائه، وسيبقى تعاطفه وقيادته خالدين في الذاكرة.