دهوك تحتضن غداً أكبر كرنفال جماهيري لدعم قائمة الديمقراطي الكوردستاني (275)

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول الفرع الأول للحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة دهوك، نوزاد عبد الله، أن أكبر كرنفال جماهيري لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (275) سيقام غداً الثلاثاء في ملعب دهوك لكرة القدم، بمشاركة نائبي رئيس الحزب.

وقال نوزاد عبد الله، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025، إن جميع الاستعدادات الخاصة بالكرنفال الجماهيري في محافظة دهوك قد اكتملت، مشيراً إلى أن نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، نائبي الرئيس مسعود بارزاني، سيحضران الفعالية.

وأضاف عبد الله أن الفنانَين حسن شريف وألند حازم سيقدمان خلال الكرنفال أغاني وموسيقى وطنية وكوردية جميلة، موضحاً أنه ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر، سيبدأ أعضاء الحزب ومؤيدوه وجماهيره في محافظة دهوك بالتوافد إلى الملعب، بهدف ملء المدرجات بالكامل خلال الفترة المحددة.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

وقبل ذلك بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.