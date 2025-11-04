27 ألف مواطن في أربيل لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال مدير فرع أربيل للمفوضية العليا للانتخابات العراقية إنه حتى الآن لم يتسلم سبعة وعشرين ألف مواطن بطاقاتهم الانتخابية.

وأعلن مروان محمد، مدير فرع أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، لكوردستان24، أنه من أصل مئة وسبعة وأربعين ألف بطاقة انتخابية أعيدت إلى أربيل، حتى الآن تبقى سبعة وعشرون ألف بطاقة لم يستلمها المواطنون.

وقال مروان محمد: تقرر اليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025، إعادة خمسة عشر ألف بطاقة انتخابية أخرى إلى أربيل، وسيتمكن المواطنون من الحضور واستلام بطاقاتهم.

وأشار إلى أنه حتى الحادي عشر من شهر تشرين الثاني، يمكن للمواطنين الذهاب إلى مراكز المفوضية واستلام بطاقاتهم للمشاركة في عملية التصويت.